ثلاثي الأهلي يخوضون تدريبات في الجيم لتجهيزهم بدنيا

أدى الثلاثي مؤمن زكريا ومحمود وحيد وحسين السيد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في الجيم على هامش المران المسائي للفريق بمعسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا. المسائي للفريق بمعسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا. وخاض اللاعبون الثلاثة المران تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال لتجهيزهم من الناحية البدنية للمشاركة في التدريبات الجماعية. وكان الأهلي قد خاض مرانه على فترتين اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق اوكام الإسباني يوم الاثنين المقبل في الودية الأخيرة بمعسكر إسبانيا.

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