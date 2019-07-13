وليد أزارو يكتفي بتدريبات بدنية في مران الأهلي

اكتفى وليد ازارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خلال المران المسائي الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي

الإسبانية.

واشتكى ازارو من الإجهاد، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم إشراكه في المران الجماعي لمنحه قدرا

من الراحة وتجنبا لتعرضه للإصابة.

وكان اللاعب قد شارك بشكل طبيعي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام جولات بطولة الدوري.