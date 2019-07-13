افتتاح بطولة الجمهورية للـ"ستريت وورك أوت" تحت رعاية أشرف صبحي

افتتحت مساء اليوم السبت فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة "ستريت وورك أوت" بمركز شباب الجزيرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وعدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة، حيث تقام البطولة تزامناً مع إطلاق مبادرة "خليك رياضي - Be Fit"، وتحت رعاية إسلام قرطام رئيس الاتحاد المصري لرياضة "ستريت وورك أوت".

وبدأت فعاليات بطولة الجمهورية للـ"ستريت وورك أوت" في

تمام الساعة السادسة مساءً بمشاركة 22 لاعباً تأهلوا للنهائيات، بعد خوضهم 3 تصفيات على مدار الأسبوع الماضي.

وبدأت التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية بتصفية منطقة القاهرة وأقيمت يوم الجمعة قبل الماضي، ثم تصفية منطقة الإسكندرية ووجه بحري وأقيمت يوم الأحد، ومنطقة القناة وأقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

وتضم قائمة المشاركين في البطولة كلاً من : إبراهيم عبدالرحمن، أحمد بدران، أحمد عمارة، أحمد عصام، أشرف عادل، أحمد الحسيني، حامد صبحي، طارق حازم، علاء رجب، عمر جمال، عمر حسني، عبدالعزيز سيد، مازن، مصعب سرحان - بطل الجمهورية 2018-، محمود باهي - بطل الجمهورية 2017-، مروان كمال، محمد جواد، محمد ممدوح، مهند خالد، هاني عبده، هشام حسني سعيد أحمد.

ومن المنتظر أن يشارك الفائز ببطولة الجمهورية لرياضة "ستريت وورك أوت" هذا العام، في بطولة العالم للعبة التي ستقام في روسيا.