سيدات الطائرة يخسرن أمام الكاميرون في نصف نهائي بطولة إفريقيا

خسر منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات، أمام نظيره الكاميروني بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم على صالة وزارة اليوم على صالة وزارة الرياضة بمدينة 6 أكتور، في نصف نهائي البطولةالافريقية التي تستضيفها مصر. ويلتقي منتخب مصر نظيره السنغالي غدا الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث، في حين يواجه منتخب الكاميرون نظيره الكيني في نهائي البطولة.

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