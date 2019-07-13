بالصور.. انطلاق برنامج إعداد فرق الناشئين بالمقاولون العرب

انطلقت فترة إعداد فرق الناشئين والشباب بنادي المقاولون العرب، وحرص محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب على التواجد مبكراً وعقد اجتماعات متواصلة مع مدربي النادي وكافة الأجهزة الفنية واللاعبين

لتوضيح الأهداف التي سيلعب عليها فرق القطاع هذا الموسم.

وطالب رضوان من الأجهزة الفنية واللاعبين استغلال دعم الإدارة والوقوف خلف القطاع لتحقيق نتائج مميزة

وتقديم عروض طيبة وطالب الجميع بالظهور بشكل مشرف يليق باسم ومكانة النادي العريق.

وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف علي الكرة قد اعتمد تشكيل الأجهزة الفنية للقطاع الذي تقدم به محمد رضوان قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

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