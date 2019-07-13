انطلقت فترة إعداد فرق الناشئين والشباب بنادي المقاولون العرب، وحرص محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب على التواجد مبكراً وعقد اجتماعات متواصلة مع مدربي النادي وكافة الأجهزة الفنية واللاعبينلتوضيح الأهداف التي سيلعب عليها فرق القطاع هذا الموسم.
وطالب رضوان من الأجهزة الفنية واللاعبين استغلال دعم الإدارة والوقوف خلف القطاع لتحقيق نتائج مميزة
وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف علي الكرة قد اعتمد تشكيل الأجهزة الفنية للقطاع الذي تقدم به محمد رضوان قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انطلاق برنامج إعداد فرق الناشئين بالمقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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