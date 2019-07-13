بالفيديو.. أول ظهور لجريزمان بقميص برشلونة

حضر منذ قليل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق برشلونة الجديد، إلى ملعب "كامب نو" وذلك في أول ظهور له في ملعب فريقه الجديد.
ووصل جريزمان إلى ملعب "كامب نو" للتصوير في متجر النادي بقميص الناديالكتالوني، حيث أنه من المقرر أن يوقع على عقود انضمامه لبرشلونة غداً الأحد، بحضور رئيس النادي بارتوميو، وبعدها يتم تقديمه في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام.
وكان برشلونة أنهى صفقة جريزمان أمس الجمعة، بعد دفعه قيمة الشرط الجزائى فى عقده مع أتلتيكو مدريد، والمقدره بـ120 مليون يورو.
وأعلن برشلونة عن التعاقد مع جريزمان بعقد يمتد لـ5 سنوات، ليستمر مع الفريق الكتالونى، حتى عام 2024، وأن الشرط الجزائى فى عقده يصل إلى 800 مليون يورو.
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