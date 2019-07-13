٩ ميداليات حصيلة منتخب مصر في ثاني أيام بطولة أفريقيا للكاراتيه

حصد منتخب مصر الوطني للكاراتيه ٩ ميداليات بواقع ٣ ذهبيات و ٣ فضيات و ٣ برونزيات في ثاني أيام بطولة أفريقيا للكبار و الشباب المقامة في الفترة من ٩ إلى ١٧ يوليو ببتسوانا.

توج بالميداليات الذهبية كل من: علي الصاوى في منافسات وزن ٦٧ كجم، و طه طارق في وزن ٨٤ كجم، و جيانا فاروق في وزن ٦١ كجم.

وأحرز الميداليات الفضية كل من: عبدالله ممدوح في وزن ٧٥ كجم، و مالك جمعه في وزن ٦٠ كجم، و رضوى سيد في وزن ٥٠ كجم.

وفاز بالميداليات البررنزية كل من: فريال اشرف في وزن ٦٨ كجم، و ياسمين حمدى في وزن ٥٥ كجم، و منه شعبان في وزن +٦٨ كجم.

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وكانت مصر قد حققت أمس ١٠

ميداليات بواقع ٤ ذهبيات و ٣ فضيات و ٣ برونزيات.

ويقود الفريق فنيا اللواء أحمد عبدالله مدير فنى المنتخب كومتيه، وسيد شمس مدرب المنتخب كومتيه، و دكتور محمد عبد الرحمن (تاتو ) مدرب منتخب الرجال، وهانى قشطه مدرب منتخب السيدات، وسيف النصر مدرب كاتا، و دكتور احمد عمر الفاروق مدرب البدنى، و دكتور احمد الصاوى طبيب.

ويشرف على الأمور الادارية اشرف الجزار، و يرأس البعثة الدكتور صالح عتريس، ويرافق البعثة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه.