جريزمان: اللعب بجانب ميسي كان حلما تحقق أخيرا

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان المنتقل حديثاً لنادي برشلونة، أنه كان متحمسًا للانضمام إلي الفريق الكتالوني، مشيراً إلي أنه كان يتمني اللعب بجانب ليونيل ميسي نجم الفريق.

وقال جريزمان خلال تصريحاته لقناة "barca" الإسبانية، :"أنا سعيد لوجودي هنا واللعب في برشلونة وأهداف النادي هي نفس ما أريد أن أحققه خلال الفترة القادمة.

وأضاف: " أريد أن أرى ميسي، سأراه يوميًا في التدريبات ثم سألعب بجانبه".

وأكمل: "سأحاول أن أبذل قصارى جهدي في هذه المرحلة الجديدة، أريد أن أفعل أشياء مهمة، وآمل أن أتمكن من الحصول عليها هنا".