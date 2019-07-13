صور .. المباراة النهائية لدورة النجوم بسنباط برعاية الإعلامي محمد فودة



شهد ملعب النجوم بقرية سنباط بمحافظة الغربية ، المباراة النهائية ضمن منافسات أقوى دورة رمضانية بمحافظة الغربية، والتى تُقام تحت رعاية الكاتب والإعلامى محمد فودة وسط منافسات قوية وشرسة كانت بين جميع الفرق ووصل المباراة النهائية فريقي الشهيد جمال النجار بسنباط وفريق شنراق ، والتي فاز بها فريق الشيخ جمال النجار بنتيجة 2 مقابل لاشي لفريق شنراق .

بدأ الحفل بحضور جماهيري كبير ، وفرق استعراضية للألعاب الفردية مثل " الكاراتية والتايكوندو " ، وحضر الحفل الختامي وتوزيع الجوائز طارق فودة رجل الأعمال وعبد المنعم فودة ممثلين عن الإعلامي محمد فودة ، ومحمد فوزي فودة رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي ، مصطفى الشوربجي رئيس مجلس إدارة

نادي زفتي الرياضي ، إيهاب خيال عضو مجلس إدارة مركز شباب ششتا ، والعديد من نجوم كرة القدم بمحافظة الغربية من أندية غزل المحلة وبلدية المحلة وطنطا وزفتي، كنجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق محمد مرعي، وأحمد سعد، الهداف التاريخي لنادي طنطا، ومحمود المشاقي، نجم غزل المحلة السابق، والنجم المحمدي صالح، لاعب غزل المحله وطنطا، وإبراهيم ابوسعيد، الحكم السابق، والمحاضر بالإتحاد المصري لكرة القدم.وشهدت المباراة النهائية حضور إعلامي مكثف لنقل وتوثيق الحدث الرياضي الأبرز في محافظة الغربية .ومن جانبه وجه الشباب المشارك فى منافسات الدورة، والجماهير الحاضرة شكرهم لفودةعلى رعايته للدورة، مؤكدين أنهم اعتادوا منه على رعاية كل الأحداث التى تخص الشباب على كافة الأصعدة خاصة الصعيد الرياضى.وأكد منظم الدورة مصطفى سليم ، أن عدد الفرق التي شاركت فى الدورة 32 فريقا من كافة أنحاء مركز ومدينة زفتى، تم تقسيمهم على 8 مجموعات ويمثل كل فريق 6 لاعبين داخل الملعب و3 لاعبين فى الاحتياطى، مما يعطى مجال كبير لإكتشاف المواهب وتنميتها الأمر الذى يجذب خبراء كرة القدم من كافة أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.

والجدير بالذكر أن الفرق التي شاركت هى "زفتى- ميت غمر- شبرا مليس- ميت المخلص- شبرا اليمن- ميت النور- شبرا اليمن ب- كفر سنباط- كفر ششتا- ششتا- شنراق- المنيا- عزبة عويس- عزبة أبوعلي- حانوت- كفر شبرا قلوج- العجزية- الابطال- الشهيد- الشهيد جمال النجار- الشهيد عنتر فوده- الدوار- البركة- لشون- العمري- الهلال- الشيخ يوسف- اى سى ميلان- الجامع الكبير- أكاديمية صقر- الوحدة- الايمان



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