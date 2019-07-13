انت الان تتابع بايرن يقترب من التعاقد مع سانيه وبيبيه بـ 165 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ترك ريبيري وروبن فراغا كبيرا في خط هجوم بايرن، ويسعى الفريق بكل قوة للتعاقد مع من يسد هذا الفراغ، ويجري الحديث منذ فترة عن ليروي سانيه ومانذوكيتش وآخرين والآن تنقل مواقع الكترونية أنه شارف على التعاقد مع مهاجمين متألقين.
نقلت مواقع ألمانية ومن بينها موقع "فوكس" اليوم السبت (13 يوليو/ تموز) أن بايرن ميونيخ الألماني يجهز للتوقيع مع مهاجمين من العيار الثقيل "لو صح ما ذكره موقع توتو ميركاتو الإيطالي".
وطبقا لتوتو ميركاتو فإن بايرن "على بعد خطوة" من التعاقد مع ليروي سانيه لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ونيكولاس بيبيه مهاجم ليل الفرنسي.
وستبلغ قيمة التعاقد مع الاثنين مبلغا غير مسبوق في تاريخ بايرن والدوري الألماني هو 165 مليون يورو. منها 90 مليون يورو لصفقة سانيه و75 مليون يورويا لصفقة بيبيه، حسبما ذكر فوكوس.
وكان الإعلامي تانشريدي بالميري، وهو مراسل رياضي بقنوات ومواقع شهيرة، قد قال على صفحته بموقع تويتر: "بووووم! بايرن يحدد في هذه الساعات التعاقد مع سانيه من مانشستر سيتي وبيبيه من ليل بملغ إجمالي 165 مليون يورو".
ومازال الإعلام الألماني يتحدث عن إمكانية عودة المهاجم الكرواتي ماريو مانذوكيتش إلى بايرن ميونيخ، قادما من يوفنتوس الإيطالي.
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