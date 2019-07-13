الان تتابع الجماهير النصراوية متفائلة بالإدارة ونجاحها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365 انضم الدكتور صفوان السويكت لقائمة رؤوساء نادي النصر وذلك بعد أن اكتسح الأصوات بعدد يفوق 5 آلاف صوت.

وبذلك يصبح صفوان السويكت الرئيس رقم 15 لرؤوساء الذهبين للإدارات النصراوية. يمتلك السويكت سيرة ذاتية مميزة في حياته الدراسية والعلمية كان آخرها بتحقيق شهادة الدكتوراه في القانون من المعهد العالي للقضاء في عام 2016.

وتنتظر الجماهير النصراوية مواصلة العمل الناجح للإدارة السابقة بقيادة سعود السويلم بعد تحقيق كأس دوري الأمير محم بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.

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