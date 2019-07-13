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أول تعليق من جريزمان بعد إنتقاله إلى برشلونة

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، الوافد الجديد إلى برشلونة الإسباني، أنه كان متحمسًا للانضمام إلى البارسا، مشيرًا إلى أن أهداف النادي هي نفس الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وقال جريزمان، أثناء تواجده بالمتجر الرسمي للنادي عبر «Barça TV» في أول تعليق بعد انضمامه لبرشلونة: «كان لديّ رغبة كبيرة في المجيء إلى برشلونة، اللعب بجوار ليونيل سيكون متعة كبيرة».

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وأضاف: «أنا سعيد جدًا لوجودي هنا ولدي رغبة كبيرة للعب مع برشلونة، أريد أن أرى ميسي، سأراه يوميًا في التدريبات ثم سألعب بجانبه».

وأكمل: «سأحاول أن أبذل قصارى جهدي في هذه المرحلة الجديدة، أريد أن أفعل أشياء مهمة لأن أهداف النادي هي أيضًا أهدافي، وآمل أن أتمكن من الحصول عليها هنا».

وأتم جريزمان الذي سيتم تقديمه غدا الأحد قائلا: «نادي برشلونة رائع، سأحاول المساعدة وجعله أكبر شئنًا، أريد أن ألعب في الكامب نو وآمل أن أتمكن من الفوز بألقاب كثيرة».

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