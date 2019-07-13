شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السنغالي يطالب ساديو ماني بالانتقال إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ساي سيك، عن لاعب منتخب بلاده ساديو ماني ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومستقبله مع الريدز.

ويشارك ماني مع منتخب السنغال حاليًا ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ويستعد لمواجهة تونس غدًا في الدور نصف النهائي.

وطالب سيك، ساديو ماني بالرحيل عن ليفربول والانضمام لريال مدريد الإسباني، ويرى أن النادي الملكي هو الأفضل للمهاجم السنغالي.

Advertisements

وقال سيك في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية: «يعلم الجميع أن ماني ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، وقد حقق نجاحًا كبيرًا مع ليفربول».

وأضاف: «ماني وكذلك صلاح وفيرمينو، ثلاثي غير عادي، مدهشون، وفاز ماني بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولديه الفرصة للذهاب إلى ريال مدريد».

وأكمل: «أعتقد أن ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم، حى لو كنت من مشجعي برشلونة، مازلت أعتقد أن ريال مدريد هو الأفضل ويجب أن يفكر ماني في الانتقال لهم بأسرع وقت».

واختتم: «مهنة لاعب كرة القدم قصيرة المدى، وأحيانًا لا تحصل على فرصة كبيرة، لذلك عليك استغلال أي فرصة، وأعتقد أن زيدان يحبه وهو من يطلب التعاقد معه، عليه أن ينتقل ولا يفكر».