اخبار الرياضه

رئيس الاتحاد السنغالي يطالب ساديو ماني بالانتقال إلى ريال مدريد

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السنغالي يطالب ساديو ماني بالانتقال إلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ساي سيك، عن لاعب منتخب بلاده ساديو ماني ومهاجم فريق الإنجليزي، ومستقبله مع الريدز.

ويشارك ماني مع منتخب السنغال حاليًا ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ويستعد لمواجهة تونس غدًا في الدور نصف النهائي.

وطالب سيك، ساديو ماني بالرحيل عن ليفربول والانضمام لريال مدريد الإسباني، ويرى أن النادي الملكي هو الأفضل للمهاجم السنغالي.

Advertisements

وقال سيك في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية: «يعلم الجميع أن ماني ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، وقد حقق نجاحًا كبيرًا مع ليفربول».

وأضاف: «ماني وكذلك صلاح وفيرمينو، ثلاثي غير عادي، مدهشون، وفاز ماني بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولديه الفرصة للذهاب إلى ريال مدريد».

وأكمل: «أعتقد أن ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم، حى لو كنت من مشجعي ، مازلت أعتقد أن ريال مدريد هو الأفضل ويجب أن يفكر ماني في الانتقال لهم بأسرع وقت».

واختتم: «مهنة لاعب كرة القدم قصيرة المدى، وأحيانًا لا تحصل على فرصة كبيرة، لذلك عليك استغلال أي فرصة، وأعتقد أن زيدان يحبه وهو من يطلب التعاقد معه، عليه أن ينتقل ولا يفكر».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد السنغالي يطالب ساديو ماني بالانتقال إلى ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا