شكرا لقرائتكم خبر عن الجدي يصل لقيادة «السماوي» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) @almateb1
وصل إلى مطار حفر الباطن مدرب الباطن التونسي رضا الجدي يرافقه الطاقم المساعد، الذي تم التعاقد معه أخيراً، لقيادة الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى.
وكان في استقبال المدرب في المطار الجهاز الإداري بالفريق.
وسيقود الجدي تدريبات الفريق التي ستنطلق غداً (الأحد) على ملعب النادي تحضيراً لبداية الموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق في 20 أغسطس القادم.
وأبدى الجدي سعادته بتدريب الباطن وقال لـ«الخليج 365»: «أشكر إدارة الباطن على حسن الاستقبال والحفاوة، وإن شاء الله نسعى لتحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات الدوري ترضي محبي النادي».
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