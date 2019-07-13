شكرا لقرائتكم خبر عن العويشير يحمي عرين الشباب لمدة عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وقع نادي الشباب ممثلا بالرئيس التنفيذي خليف الهويشان، عقدا احترافيا مع الحارس عبدالله العويشير للانتقال لنادي الشباب بنظام الإعارة لمدة عام، قادما من نادي النصر. وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مهمته الجديدة مع فريق الشباب.



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