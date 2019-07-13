السويكت بعد انتخابه رئيسا: سيل النصر ما يوقف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن الدكتور صفوان السويكت التحدي عقب فوزه برئاسة نادي النصر للسنوات ال 4 المقبلة، وقال: »سيل النصر ما يوقف « مؤكدا على الاستمرار في حصد البطولات.
وفاز السويكت ب 5463 صوتا من مجمل أصوات الجمعية العمومية، مقابل 7 أصوات للمرشح نصر النصر، و 3 أصوات للمرشح صالح الأطرم، لينهي المسلسل الطويل الذي بدأ منذ أكثر من شهر لاختيار رئيس للنادي العاصمي، وذلك في أطول انتخابات شهدتها الرياضة السعودية، وفي الجولة الثانية للانتخابات التي جرت عصر أمس بمقر النادي بالعاصمة الرياض بعد أن أغلقت الجولة الأولى أمس الأول قانونيا من قبل لجنة الانتخابات بالهيئة العامة للرياضة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان لصفقة المهاجم عبدالفتاح آدم مفعول السحر في فوز صفوان السويكت.
من هو السويكت:
- يحمل الماجستير في الاستثمار من جامعة ريدنق ببريطانيا، والدكتوراه في القانون المالي.
- يعمل محاميا ومستشارا قانونيا.
- العضو الذهبي أيمن القاضي غاب عن الجمعية لظروفه الصحية وذهب صوته للمرشح صفوان السويكت.
- أعضاء الفئة الذهبية سعود السويلم وعبدالعزيز الجليل وإبراهيم المهيدب لم يصوتوا لأي من المرشحين.
- المرشحون الثلاثة صفوان السويكت ونصر النصر وصالح الأطرم حضروا عملية الاقتراع وانتخابات الجمعية.
- المرشح المنسحب تركي الدهام حضر الجمعية كعضو للفئة العادية.
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