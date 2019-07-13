رودريجيز الاتحاد إلى فناربخشه التركي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة أعلن نادي الاتحاد أمس، الموافقة على إعارة مجاري رودريجيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي فناربخشه التركي. وذكر الاتحاد عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» :»وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد على إعارة اللاعب جاري رودريجيز إلى نادي فناربخشه التركي ، وتمنى المجلس التوفيق للاعب في مشواره القادم.» ولم يعلن الاتحاد، الذي يخضع فريقه حاليا لمعسكر تدريبي بمدينة مانشستر، عن مدة عقد الإعارة أو قيمة الصفقة، لكن صحيفة «حرييت» التركية ذكرت أمس الأول أن اللاعب اتفق مع فناربخشه على عقد إعارة لموسم واحد، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.



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