آدم يشعل حربا كلامية بين الاتحاد والنصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسبب المهاجم عبدالفتاح آدم في حرب كلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بين الاتحاديين والنصراويين، بعد أن وصلت المفاوضات بين الاتحاديين واللاعب لمراحلها الأخيرة، ثم فوجئوا بصور توقيعه للنصر.

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وشن رئيس الاتحاد أنمار الحائلي هجوما على نظيره في التعاون محمد القاسم، خلال تصريحات صحفية، وقال «القاسم تعامل مع نادي الاتحاد بعدم احترافية، وبلا أدبيات، عندما تجاهل الرد على اتصالاتنا خلال اليومين الماضيين». وأضاف «اتفقنا مع رئيس التعاون على كل تفاصيل الصفقة بضم اللاعب مقابل 20 مليون ريال، بالإضافة إلى لاعب اتحادي، وهو المهاجم عبدالرحمن الغامدي».

وفاجأ نادي التعاون الجميع بإعلان موافقته على انتقال لاعبه الشاب «24 عاما» للنصر في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وذكر عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر «وافق مجلس إدارة النادي على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي النصر، متمنيا له التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد»، وأضاف النادي «سيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي الإدارة الجديدة».

ويوجد فريق النصر، الذي يدربه المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، منذ أمس الأول في البرتغال، حيث يخضع لمعسكر تدريبي ضمن استعداداته للموسم المقبل.