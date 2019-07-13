منيع ينتزع أول ذهبية في تاريخ الجودو السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق لاعب المنتخب السعودي للناشئين في لعبة الجودو سعود منيع الميدالية الذهبية لكأس آسيا للناشئين في البطولة التي تقام بهونج كونج.

ونجح سعود في التفوق على خصمه الكوري في الختام ليتوج بطلا للبطولة، حيث تعد هذه الميدالية هي الذهبية الأولى في تاريخ لعبة الجودو على مستوى البطولات الآسيوية، كما حقق سبتي الرويلي ويزيد العنزي ميداليتين برونزيتين في وزني -66 و -60 لنفس البطولة.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي للجودو العميد خالد العريني تهنئته للوطن بهذه البطولة وقال «أبارك للسعودية والبطل سعود منيع ولكل زملائي في الاتحاد من إداريين ومدربين هذا الإنجاز الذي جاء بتضافر الجهود نحو تقديم المزيد من الأبطال لهذه اللعبة».