سو ثالث كوري يدافع عن شعار الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

وقع نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل رسميا مع المدافع الكوري الدولي جانغ هيون سو لاعب أف سي طوكيو الياباني، للاحتراف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد يمتد 3 مواسم، مقابل 2.5 مليون يورو «10 ملايين ريال تقريبا» وهو ضعف ما يتقاضاه في فريقه الياباني في الموسم الماضي.

وأكد جانغ هيون سو الذي انضم لمعسكر فريقه الجديد بلينز النمساوية أمس، حرصه الكبير على تسخير خبراته الكروية والاحترافية في خدمة ناديه الهلال التي جناها من تجربته الاحترافية في الملاعب اليابانية.

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وحول رحيله من طوكيو الياباني وصفه بالصعب والمؤلم، كونه ترك الفريق في منتصف الموسم الياباني، مشيرا إلى أن تجربته الجديدة مع الهلال السعودي تعد تحديا جديدا له.

يشار إلى أن جانغ هيون سو هو اللاعب الكوري الجنوبي الثالث الذين يتم استقطابهم من قبل نادي الهلال بعد إقرار عودة اللاعب الأجنبي للملاعب السعودية في فترتها الثانية بعد المهاجم بيونغ سو,والمدافع لي يونغ بيو.

وكان الفريق الكروي الأول خاض أمس تجربته الثانية أمام فريق رابيد النمساوي تحضيرا للموسم الكروي الجديد الذي سيبدأ بمواجهة الأهلي السعودي في دور الـ16 لمواجهتي الذهاب والإياب في دوري أبطال أسيا في نسختها 2019.

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