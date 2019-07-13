لماذا حسن شحاتة أقرب المصريين لتولى تدريب المنتخب؟...

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جدة - عمرو شويل بات حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، الأقرب لتولى تدريب الفراعنة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى أقيل من منصبه على خلفية الخروج المخزى لمنتخب مصر من دور الـ16 بـ"كان 2019".
يتربع المعلم بمكانة خاصة فى قلوب المصريين لما يمكله من شخصية قوية نجحت فى قيادة الجيل التاريخى للفراعنة فى التتويج ببطولة أفريقيا ثلاث مرات متتالية.
نجح شحاتة فى التتويج بـ 3 بطولات متتالية خلال الفترة التى تولي فيها تدريب الفراعنة منذ عام 2004 حتى عام 2011، وصعد التصنيف العالمى لمنتخب مصر للمركز التاسع عالمياً، والثاني أفريقياً.
خاض المعلم 96 مباراة، انتصر فى 61 مباراة وتعادل في 17 لقاء وخسر في 18 مواجهة، وأحرز لاعبي المنتخب خلال ولايته 190 هدفا واستقبل 81 هدفا وتوج بأمم أفريقيا أعوام 2006 ،2008، 2010 .
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