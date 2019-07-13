شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض رحيل حمدى النقاز لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك التمسك بحمدى النقاز ظهير أيمن الفريق وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة أنه لا يوجد ظهير أيمن لفت أنظار مسئولى الأبيض بالدورى المصرى ليتمكن من تعويض رحيل النقاز.

ويكثف الزمالك من مفاوضاته فى الوقت الحالى من أجل دعم الجبهة اليمنى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لمصدر مطلع بالنادى الأبيض كانت المفاضلة بين على فوزى الظهير الأيمن لإنبى بجانب بعض الترشيحات الأخرى التى كان آخرها كريم فؤاد لاعب النجوم خاصة إنه من مواليد 99 وضمن عناصر المنتخب الأولمبى وشارك هذا الموسم مع الفريق الأول للنجوم فى أكثر من مباراة ما أدى إلى انضمامه إلى المنتخب الأوليمبى الذى يقوده شوقى غريب ما أدى إلى اهتمام مسئولى القلعة البيضاء بشأن ضمه فى حالة موافقة خالد جلال المدير الفنى للفريق حول إتمام الصفقة حيث تم ترك كل الصلاحيات لجلال بشأن تحديد صفقات الموسم الجديد.

وبذلك سيبحث مسئولو الزمالك دعم الجبهة اليمنى ولكن دون تعجل فى المسألة خاصة بعدما تم الاستقرار على بقاء حمدى النقاز ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد.