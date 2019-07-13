شكرا لقرائتكم سفيان فيجولى جاهز لتدعيم الجزائر أمام نيجيريا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن منتخب الجزائر جاهزية سفيان فيجولي صانع ألعاب محاربي الصحراء للمشاركة في مباراة الخضر غد الأحد ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019. واشتكي فيغولي من التواء في الكاحل خلال مباراة الخضر الأخيرة ضد كوت ديفوار في دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا. وشارك فيغولي في مران الجزائر الأخير استعدادا لمواجهة نيجيريا بشكل طبيعي ليتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الخضر ضد السوبر إيجلز غدا الاحد.

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