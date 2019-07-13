شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت القاهرة منذ قليل بعثة فريق الزمالك، قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للموسم الجديد والمباريات المتبقية من الموسم الجاري.

وكان الفريق الأبيض قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات اختتمت أمس بلقاء امونيا القبرصى الذى انتهى بالفوز بهدف نظيف أحرزه أيمن حفني.

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