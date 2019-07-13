جيرالدو يضع آخر شروطه مع الأهلى قبل الرحيل المنتظر...

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جدة - عمرو شويل وضع الأنجولي جيرالدو صانع ألعاب النادي الأهلي شرطاً وحيداً لإدارة الفريق الأحمر في حال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أخبر جيرالدو إدارة الفريق الأحمر أنه مستعد للرحيل مع نهاية الموسم الحالي إذا كانت هذه هي رؤية الجهاز الفني، ولكنه لديه شرطاً وحيداً، وهو أن لا يدخل ضمن أى صفقات تبادلية، بل يقرر هو وجهته المقبلة بجلب عرضاً جيداً مناسب للجميع.
ومن المنتظر أن يتم حسم الأمور بشكل كبير خلال الساعات المقبلة، سواء بالبقاء مع الفريق لمدة موسم مقبل أو الاتفاق على الرحيل بشكل يناسب جميع الأطراف سواء اللاعب أو الإدارة.
وتعاقد الأهلي مع جيرالدو خلال الموسم الحالي، إلا أنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر بل كانت معظم مشاركاته كبديل، الأمر الذي فتح باب التكهنات بشكل كبير أمام رحيل اللاعب مع نهاية الموسم.
ويحاول جيرالدو أن يتواجد ويشارك بشكل أساسي خلال الفترة المقبل سواء تم الاتفاق على الاستمرار مع الأهلي، أو الانتقال إلى فريق جديد، حيث من المقرر أن يتم حسم الأمور بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
وشارك جيرالدو مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تقام حالياً على الأراضي المصرية خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو، حيث غادر المنتخب الأنجولي مبكراً من دور المجموعات.
جدير بالذكر أن الأهلي ينتظر استئناف بطولة الدوري العام عقب انتهاء كأس أمم إفريقيا 2019، التي تقام حالياً على الأراضي المصرية خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، حيث يتبقى مباراتين للفريق الأحمر أمام المقاولون العرب والزمالك.
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