شكرا لقرائتكم نجل أسطورة الزمالك يدخل حسابات الأهلى بالميركاتو الصيفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز ومنتخب مصر دائرة اهتمامات النادي الأهلي، حيث بدأت إدارة الفريق الأحمر في مناقشة ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم خط الدفاع الذي عانى منه بشدة خلال الموسم الماضي.

جاء اهتمام إدارة الفريق الأحمر بضم أحمد أيمن منصور نجل أحد نجوم الزمالك الكبار بسبب تألقه الكبير خلال الموسم الماضي مع فريق بيراميدز، خاصة أنه يجبد اللعب في أكثر من مركز كقلب الدفاع والظهير الأيسر، حيث من المنتظر أن يتم حسم الأمور خلال ساعات القليلة المقبلة.

ويبحث الفريق الأحمر عن تدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع لاعب ينجح في سد العجز الذي يعاني منه الفريق بشدة خلال الفترة الأخيرة، حيث تردد العديد من الأسماء على رأسها علي جبر مدافع فريق بيراميدز، بالإضافة إلى أن مصير أحمد حجازي لازال معلقاً ولم حسم بعد.

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وقدم أحمد أيمن منصور مستوى جيد للغاية مع فريق المصري البورسعيدي خلال المواسم الماضية بل كان أحد هدافين الفريق وقتها، حتى أصيب بالرباط الصليبي الذي غاب بسببه فترة كبيرة، قبل أن يعود للتألق مرة أخرى ولكن هذه المرة من بوابة بيراميدز، الأمر الذي جعل خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة يستدعيه ضمن قائمة الفراعنة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وعانى خط دفاع الأهلي بشكل كبير خلال الموسم الحالي، خاصة أن أيمن أشرف يشارك أحياناً كثيراً كمدافع وهو ليس مركزه الأساسي، هذا بالإضافة إلى إصابات رامي ربيعة المتكررة، وتراجع المستوى الكبير للمدافع سعد سمير.

جدير بالذكر أن الأهلي ينتظر استكمال بطولة الدوري العام عقب انتهاء كاس أمم إفريقيا 2019 التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو، حيث يتبقى للفريق الأحمر مباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك.