شكرا لقرائتكم تفاصيل محاضرة لاسارتى مع لاعبى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير لفنى للنادى الأهلى على عقد محاضرة نظرية قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي التي تستضيف معسكر الإعداد الخارجي في اسبانيا.

وتناولت محاضرة لاسارتي مع اللاعبين عددا من الأمور الفنية في إطار السعي نحو استمرار المكاسب التي يحققها الفريق خلال فترة المعسكر، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اوكام الإسباني يوم الاثنين المقبل في آخر المباريات الودية بالمعسكر قبل العودة للقاهرة.

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فيما أكتفى وليد ازارو مهاجم الفريق بأداء تدريبات بدنية خلال المران المسائي الذي أقيم على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي الإسبانية، واشتكى ازارو من الإجهاد، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم إشراكه في المران الجماعي لمنحه قدرا من الراحة وتجنبا لتعرضه للإصابة.

وكان اللاعب قد شارك بشكل طبيعي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام جولات بطولة الدوري.