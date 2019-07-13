شكرا لقرائتكم الزمالك يعقد جلسة مع طارق حامد لحسم مصيره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو الزمالك، جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى، لحسم مصيره خلال الفترة الجارية بعد عرض اتحاد جدة السعودى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ويتمسك مسئولو الزمالك ببقاء طارق حامد كما شدد الأخير إنه حالياً يقضى فترة أجازة ولم يكن تركيزه فى إنهاء التفاوض حول رحيله من عدمه رغم رغبته بخوض تجربة خليجية بالموسم الجديد.

ويقضى طارق حامد فترة أجازة بعد مشاركته مع المنتخب الوطنى فى أمم إفريقيا والتى ودعها الفراعنة من دور الـ16 بالهزيمة من جنوب إفريقيا وستنتهى أجازة اللاعب يوم الإثنين المقبل وهو موعد عودة الفريق الأبيض لتدريباته بعدما عاد الفريق اليوم إلى القاهرة عقب نهاية المعسكر الخارجى الذى امتد لمدة 13 يوم فى قبرص استعدادا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.