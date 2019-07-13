شكرا لقرائتكم الخناقات تقلل فرص تولى التوأم تدريب الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضاءلت فرص حسام حسن المدير الفنى لسموحة فى تولى تدريب الفراعنة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى استقال على خلفية الخروج المخزى لمنتخب مصر من دور الـ16 بـ "كان 2019".

ويتحفظ المسئولون فى اتحاد الكرة على فكرة قيادة التوأم حسن لسفينة الفراعنة فى الفترة المقبلة بسبب كثرة المشاكل المعروفة عنهم فى المباريات وعصبيتهم الزائدة التى تؤدى فى بعض الأحيان إلى أزمات كبيرة.

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الجدير بالذكر أن حسام حسن نجح فى قيادة سموحة للبقاء فى الدورى بعد أن كان الفريق السكندرى قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدورى القسم الثانى.

كما يحسب للعميد قيادة فريق المصرى البورسعيدى إى نصف نهائى الكونفدرالية فى الموسم قبل الماضى فضلا عن تواجد الفريق البورسعيدى فى المراكز المتقدمة دائما تحت قيادته.