شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الأهلي شرب "على جبر" وكسبت فيه 42 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه حقق استفادة مادية من على جبر مدافع الفريق السابق وبيراميدز الحالى بلغت 42 مليون جنيه.

جاءت تصريحات مرتضى منصور، بعدما أصبح على جبر قريبا من الانتقال رسميا للنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

قال مرتضى منصور فى تصريحات صحفية، أنه قام بشراء على جبر نظير 3 ملايين جنيه، وباعه لبيراميدز مقابل 45 مليون جنيه.

وأضاف مرتضى منصور، قائلاً : "أشرب يا أهلى على جبر بس أنتوا خدتوا من بيراميدز مش الزمالك".