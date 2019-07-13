شكرا لقرائتكم كيد الكرة.. كيف استغل مرتضى منصور أسطورة يد الزمالك لإحراج كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استغل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إعلان تجديد عقد أحمد الأحمر، لاعب فريق كرة اليد، لتوجيه هجوم عنيف تجاه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب فريق الكرة.

واستقبل مرتضى منصور، صفقات الزمالك الجديد لتدعيم فريق كرة اليد، بالإضافة إلى كابتن الفريق أحمد الأحمر، الذى قام بتجديد تعاقده، وأثناء حديثه مع الأخير أكد أنه نموذج للاعبين العاشقة للقلعة البيضاء بدليل تصرفاته التى تؤكد عشقه للنادي.

ووجه مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوما تجاه كهربا، قائلا: "هما دول ولاد النادي اللى بحد مش واحد مكهرب بعد ما النادي أداله فلوس يتمرد عليه".

وتشهد الفترة الحالية أزمة عنيفة بين مجلس الزمالك وكهربا بسبب رغبة اللاعب فى فسخ تعاقده وعدم الاستمرار مع القلعة البيضاء، ولا تزال الأزمة قائمة فى الوقت الحالى.