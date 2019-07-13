شكرا لقرائتكم خالد جلال يتمسك ببقاء محمد إبراهيم فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى خالد جلال المدير الفنى للزمالك، تمسكه باستمرار محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأبيض، وعدم رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وأبلغ المدير الفنى للزملك مجلس الإدارة بضرورة عدم رحيل اللاعب.

وكان الإسماعيلي طلب ضم محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الدراويش بداية من الموسم المقبل، وكان الإسماعيلي يسعى لضم اللاعب في يناير الماضي إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح بسبب رغبة الزمالك في تمديد عقد اللاعب قبل اعارته للدراويش.

ويرتبط محمد ابراهيم بعقد رسمى مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وكان اللاعب سبق وتلقى عروض محلية ولكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.

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كما طلب مسئولو الإسماعيلى استعارة مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المنتظر أن يستغلها الأبيض لتسهيل الحصول على موافقة الدراويش على رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق للقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد وافق على إعارة مصطفى محمد موسماً لسموحة فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية إعارته لطلائع الجيش، وهى الفترة التى تألق فيها وسجل 12 هدفاً.

ويدرس مسئولو الزمالك إيقاف صفقة انتقال مصطفى محمد لسموحة لتسهيل مهمة إنهاء صفقة عواد مع الإسماعيلى، لاسيما أن الفريق الأبيض فى أشد الحاجة للتعاقد مع حارس مرمى مميز بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش بقطع فى وتر اكيليس مع منتخب مصر.