شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر رحيل أحداد من أجل عيون بن شرقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، رحيل المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل ضم المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى، لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام للزمالك وتم الاتفاق معه على الانضمام لقلعة ميت عقبة وسيتم حسم المفاوضات مع ناديه لضمه، كان بن شرقى معارا إلى لانس الفرنسى موسم 2018 – 2019، قبل عودته إلى الهلال السعودى مرة أخرى على أن يحدد وجهته المقبلة فى الموسم الجديد.

وجاء قرار التضحية بأحداد من جانب مسئولى الزمالك بعد العودة إلى خالد جلال المدير الفنى للفريق ويعمل مسئولى الزمالك حاليا على تسويق أحداد من أجل إتمام ضم بن شرقى والإعلان الرسمى عن الصفقة خاصة بعدما أكد مسئولى النادى الأبيض لوسيط الصفقة إنهم يعملون أولاً على إنهاء الوجهة المقبلة لأحداد وإيجاد عرض مناسب لرحيله حتى لا تحدث أزمة ويرحل بشكل حر فى حالة ضم بن شرقى وقيده نهاية الشهر فى قائمة الفريق للموسم الجديد والقائمة الأفريقية بدلا من أحداد.