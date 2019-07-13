شكرا لقرائتكم دي ليخت يتخلف عن بعثة أياكس لإنهاء انتقاله إلى يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم يوم السبت أن مدافعه الشاب ماتياس دي ليخت لم يرافق الفريق في رحلته إلى النمسا حيث يقيم الفريق معسكره التدريبي هناك استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح أياكس أن سبب غياب اللاعب (19 عاماً) عن معسكر الفريق هو انتقاله المحتمل لناد آخر لكنه لم يكشف عن هوية هذا النادي.

وكانت وسائل الإعلام الهولندية أشارت إلى توصل أياكس لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي على انتقال اللاعب لنادي السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 70 مليون يورو.