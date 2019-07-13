برشلونة يقدم عرضه الأول لإعادة نيمار من باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية فرنسية عن انطلاق نادى برشلونة الإسباني مفاوضاته الرسمية مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل عودة النجم السابق البرازيلي نيمار، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لشبكة “Le 10 Sport” الفرنسية فإن برشلونة قدم أول عروضه إلى باريس سان جيرمان، من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي نيمار، في الميركاتو الصيفي الجاري.

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وأشار التقرير الفرنسي أن عرض البارسا الأول للحصول على مجهودات النجم البرازيلي، هو إبرام الصفقة مع مواطنه النجم فيليب كوتينيو دون دفع مبالغ مالية إضافية في الصفقة.

وأضاف التقرير إلى أن برشلونة ينتظر رد مسؤولي النادي الباريسي على العرض المقدم، لجلب نيمار الذي يريد في مغادرة الباسجى خلال الصيف الحالي والعودة إلي الكامب نو.