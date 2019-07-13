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نتيجة مباراة الهلال السعودي ورابيد لينز اليوم| موعد مباريات الهلال السعودية الودية القادمة

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نتيجة مباراة الهلال السعودي ورابيد لينز الودية اليوم السبت 13-7-2019، انتهت بفوز الزعيم السعودي بنتيجة كبيرة، وهي احدي عشر هدف دون رد، في ظل استعدادات نادي الهلال للمباريات الرسمية القادمة.

نتيجة مباراة الهلال السعودي ورابيد لينز اليوم الودية هي لحساب مباريات الهلال السعودي الودية في ظل الاستعداد لمباريات الموسم الكروي القادم 2019/2020، في ظل خوض نادي الهلال معسكر إعدادي في الفترة الحالية في النمسا.

ومتابعة نتيجة مباراة الهلال السعودي ورابيد لينز النمساوي اليوم الودية، هي ثاني مباريات الهلال الودية، وكانت مباراة الزعيم الودية الأولى، انتهت بفوز كبير عل حساب نادي سبيتال بعشرة أهداف دون رد.

مواعيد مباريات الهلال الودية في معسكر النمسا

في هذه الفقرة إليكم جدول وموعد توقيت مباريات الهلال السعودي في ظل الاستعداد لمباريات الموسم الكروي القادم 2019/2020.

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المباراة الموعد التوقيت والنتيجة
مباراة الهلال وسبيتال 9-7-2019 فوز الهلال بعشرة أهداف دون رد
مباراة الهلال  ورابيد لينز 13-7-2019 0/11
مباراة الهلال وبوادفوكي المجري 17-7-2019 18.00 بتوقيت مكة المكرمة
مباراة الهلال وأودنيزي 24/7/2019 ……….

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توقيت مباراة الجزائر ونيجيريا.

موعد مباراة تونس والسنغال.

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