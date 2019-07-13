روما يفتح باب الرحيل أمام قائده فلورينزى

نادي روما الإيطالي فتح باب الانتقال أمام قائده ونجمه الكبير أليساندرو فلورينزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وفقاً لما نشرته صحيفة “إيل تيمبو” الإيطالية، إن مسؤولي روما يريدون انتقال أليساندرو فلورينزي هذا الصيف، بعد رجوع مستواه مع الجيالو روسي في الموسم المنصرم .

وأوضحت، إن المدرب البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني الجديد لنادي روما الإيطالي، لم يظهر إعجابه بالمستوى الذي قدمه أليساندرو فلورينزي مع الفريق في الموسم المنصرم، حيث يريد رحيله وتعويضه بلاعب ممتاز.

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وتابعت، إن روما فتحت باب الرحيل أمام أليساندرو فلورينزي قائد الفريق الإيطالي، ولكن ذلك في ظل وصول عرض مالي جيد بما فيه الكفاية لمحاولة تعويضه بصفقة جديدة هذا الصيف.

جدير بالذكر أن قائد نادي روما الإيطالي في الوقت الحالي هو أليساندرو فلورينزي، وذلك بعد اعتزال فرانشيسكو توتي عام 2017، ومغادرة دانييلي دي روسي بعد انتهاء الموسم 2018-2019.