الموجز صحيفة عكاظ السعودية، تعلن موافقة الزمالك على انتقال طارق حامد لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي. ونشرت عكاظ على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خبر انتقال طارق حامد مقابل 4 مليون دولار، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر صفقة بـ «66 مليون جنيه» .. طارق حامد ينضم لصفوف إتحاد جدة السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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