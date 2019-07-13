نابولي يتعاقد مع المدافع اليوناني مانولاس

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



وقع المدافع الدولي اليوناني كوستاس مانولاس عقدا مع نابولي وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم قادما من غريمه روما بحسب ما أعلنه النادي الجنوبي السبت.

ونشر نابولي صورة للاعب البالغ من العمر 28 عاما على حسابه في تويتر مع رسالة "مرحبا بك مانولاس!" بعد وقت قصير من قيام رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس بتغريدة "مرحبًا بك كوستاس!" باللغة الإيطالية.

وأمضى قطب الدفاع اليوناني خمس سنوات في العاصمة الإيطالية، وانتقل إلى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مقابل 36 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي العاصمة.

وكان مانولاس بين أبرز العناصر في تشكيلة روما الذي أنهى المواسم الأخيرة بين المراكز الأولى باستمرار في الدوري الايطالي، لكنه لم يفز معه بأي لقب بعدما سيطر يوفنتوس على أغلب الألقاب المحلية في السنوات الثماني الأخيرة (8 بطولات دوري و4 كؤوس محلية لفريق السيدة العجوز، ولقبان في الكأس المحلية لكل من نابولي ولاتسيو).

Advertisements

ولعب مانولاس أكثر من 200 مباراة مع روما، وستتذكره جماهير نادي العاصمة على الدوام بهدفه في مرمى برشلونة الإسباني في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي وساهم في تأهله إلى الدور نصف النهائي بعدما قلب خسارته 1-4 ذهابا في كامب نو إلى فوز 3-صفر إيابا على الملعب الأولمبي في العاصمة.

وفشل روما الموسم الماضي في حجز بطاقته إلى مسابقة دوري الأبطال بإنهائه الدوري المحلي في المركز السادس، بينما احتل نابولي المركز الثاني خلف يوفنتوس، ليضمن مكانه في دور المجموعات في منافسات الموسم المقبل.

وتشهد مباريات نابولي وروما ندية كبيرة امتدت في كثير من الأحيان إلى أعمال عنف خطيرة بين المشجعين.

في عام 2014، توفي مشجع نابولي تشيرو إسبوزيتو بعد إطلاق النار عليه من قبل مشجع متطرف لفريق روما على هامش المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا على الملعب الأولمبي في روما والتي توج بها نابولي بفوزه على فيورنتينا.