البلجيكي دي جندت بطل المرحلة الثامنة والفرنسي ألافيليب يستعيد القميص الأصفر

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أحرز البلجيكي توماس دي جندت السبت في سانت إتيان المركز الأول للمرحلة الثامنة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما استعاد الفرنسي جان ألافيليب القميص الأصفر من الإيطالي جوليو تشيكوني.

وقطع دي جندت مسافة المرحلة البالغة 200 كلم والتي ربطت بين ماكون وسانت إتيان، بزمن 5 ساعات و17 ثانية بفارق 6 ثوان عن الفرنسيين ثيبو بينو وألافيليب الذي استعاد صدارة الترتيب العام بفارق 23 ثانية عن تشيكوني الذي حل في المركز الرابع والعشرين بفارق 26 ثانية عن دي جندت.

وكان تشيكوني انتزع القميص الاصفر من ألافيليب في المرحلة السادسة بعدما حلمه الأخير 3 مراحل متتالية.

وهي المرة الثانية التي ينجح فيها دي جندت في احراز مرحلة في طواف فرنسا بعد الاولى قبل ثلاثة أعوام.

وسقط الويلزي جيراينت توماس بطل الطواف العام الماضي، قبل 15 كيلومتر من النهاية الى جانب العديد من زملائه في فريق إينيوس البريطاني واضطر إلى بذل مجهود كبير للحاق بمجموعة المرشحين وانهاء السباق في المركز العاشر بفارق 26 ثانية عن بطل المرحلة، علما بانه الفارق الذي سجلته كوكبة من 32 دراجا على رأسهم الأسترالي مايكل ماتيوز الرابع.

وتقام المرحلة التاسعة الأحد الذي يصادف العيد الوطني لفرنسا وتربط سانت إتيان وبريود على مسافة 170,5 كلم.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة:

1. البلجيكي توماس دي جندت 5:00.17 ساعات

2. الفرنسي ثيبو بينو بفارق 6 ثوان

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3. الفرنسي جان ألافيليب بفارق 6 ث

4. الأسترالي مايكل ماتيوز بفارق 26 ث

5. السلوفاكي بيتر ساغان بفارق 26 ث

- الترتيب العام:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 34:17.59 ساعة

2. الإيطالي جوليو تشيكوني بفارق 23 ثانية

3. الفرنسي ثيبو بينو بفارق 53 ث

4. النيوزيلندي جورج بينيت بفارق 1,10 دقيقة

5. الويلزي جيرانت توماس بفارق 1,12 د