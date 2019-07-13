بوتاس أول المنطلقين في جائزة بريطانيا الكبرى

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سيكون سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس أول المنطلقين الأحد في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد لعام 2019، بعد تصدره على متن سيارته مرسيدس التجارب الرسمية السبت على حلبة سيلفرستون، أمام زميله البريطاني لويس هاميلتون.

وهي المرة الرابعة التي ينطلق فيها بوتاس من المركز الأول هذا الموسم بعد 3 مرات متتالية في الصين واذربيجان واسبانيا (المراحل الثالثة والرابعة والخامسة)، والعاشرة في مسيرته الاحترافية.

كما أن فريقه مرسيدس سينطلق من المركز الأول للمرة السابعة هذا الموسم وبثنائية سابعة أيضا في الانطلاق.

وحقق بوتاس، المتوج في سباقي أستراليا وأذربيجان، أسرع لفة بزمن 1:25.093 دقيقة بفارق 0,006 ثانية عن زميله هاميلتون بطل العالم 5 مرات.

وتقدم سائقا مرسيدس شارل لوكلير من موناكو (فيراري) والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)، بينما حل سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات سادسا خلف الفرنسي بيار غاسلي (ريد بول).

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وعلق بوتاس الذي سينطلق للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية من المركز الاول في سيلفرستون، على تألقه في التجارب الرسمية مبتسما "كنت جيدا حقا ويذكرني ذلك بلماذا نفعل هذا"، مضيفا "كنت قريبا جدا من لويس طوال عطلة نهاية الأسبوع وأنا سعيد جدا بتحقيقي لفة جيدة وانتزاعي المركز الاول في الانطلاق".

وكان بوتاس تألق خلال فترتي التجارب الحرة الجمعة بعدما سجل التوقيت الاجمالي الاسرع في الفترة الثانية (1:26,732 د).

من جهته، قال هاميلتون "تهانينا لفالتري - لقد قام بعمل جيد حقا. لم أكن جيدًا بما فيه الكفاية ... ولكن هذا هو أفضل سباق جائزة كبرى هذا العام بسبب الطاقة التي يجلبها هذا الحشد الجماهيري وجميع هؤلاء الناس".

ويتصدر بطل العالم خمس مرات هاميلتون ترتيب السائقين برصيد 197 نقطة من ستة انتصارات، بفارق 31 نقطة عن بوتاس.

ويقف هاميلتون على عتبة إنجاز تاريخي في سيلفرستون في سعيه الى تحقيق فوزه السادس القياسي وفك ارتباطه مع مواطنه جيم كلارك والفرنسي آلن بروست (5 لكل منهما).

وقال لوكلير "أعتقد أن مرسيدس تفوقت قليلا وكانت جيدة جدًا في الزوايا، والتي نعرف أننا نحتاج إلى العمل عليها".