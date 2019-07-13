كرة سلة.. الأهلي يضم لاعب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد علام

تعاقد النادي الأهلي مع لاعب كرة السلة أحمد إسماعيل العائد من رحلة إحتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

وقد لعب إسماعيل في صفوف الناشئين بالزمالك قبل خوض رحلة الإحتراف بدوري الجامعات الامريكي، وقد إرتبط اللاعب في الأيام الماضية بالعودة لصفوف الزمالك قبل أن يوقع للأهلي رسميا.

وأعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي للموقع الرسمي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع إسماعيل لمدة موسمين.

وخاض أحمد إسماعيل لاعب كرة السلة المنضم حديثا للأهلي تجربة إحتراف في دوري الجامعات الأمريكي بجامعة IUPUI ، كم لعب في موسم 2016-2017 مع فريق مانهاتن ياسبرز.

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وشارك أحمد إسماعيل 30في مباراة مع مانهاتن ياسبرز موسم 2016-2017، سجل خلالها 117 نقطة.

ولعب إسماعيل 33 مباراة مع جامعة IUPUI الأمريكية، وسجل خلالهم 255 نقطة.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف فريق كرة السلة بالنادي، بعد فقدان النادي الاحمر للعديد من البطولات خلال الموسم الماضي.

وسبق أن قام الأهلي بالتعاقد مع الكابتن أشرف توفيق لتدريب فريق السلة بالنادي الموسم المقبل، خلفا للكابتن طارق خيري.