مصدر في الزمالك لمصراوي: رحيل أحداد من أجل ضم بن شرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن استقرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، على رحيل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قرار رحيل أحداد سيكون من أجل ضم المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودى، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

Advertisements

وأوضح، أن قرار الاستغناء عن المغربي أحداد تم اتخاذه بعد العودة لخالد جلال المدير الفني للفريق، الذي وافق على ذلك القرار من أجل افساح الطريق لاستقدام بن شرقي.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تسعى لتسويق أحداد من أجل إتمام ضم بن شرقي في الفترة المقبلة، والذي أبدى ترحيبه بالانتقال للفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع وكيل أشرف بن شرقي على التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف نادي الزمالك.