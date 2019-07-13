تقرير.. الزمالك مهدد بفقدان 3 لاعبين أساسيين مع عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستعد الزمالك حاليا لاستئناف بطولة الدوري المصري بعد نهاية أمم إفريقيا من أجل استعادة اللقب الغائب في آخر ثلاثة مواسم، لكن يبدو أن الفريق قد يفقد ثلاثة لاعبين من قوامه الأساسي لأسباب مختلفة.

وسيستأنف الزمالك، صاحب المركز الثالث بالمسابقة، مشواره في الدوري حين يواجه الجونة يوم 21 يوليو الجاري على ملعب "الجونة"، بعد 48 ساعة فقط من المباراة النهائية لكاس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وتأكد غياب الحارس الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" لنهاية الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب، ليصبح بديله عماد السيد هو الأقرب لتعويضه أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي.

وبعيدًا عن جنش، نستعرض في السطور التالية ثلاثة لاعبين آخرين قد يفقدهم الزمالك مع عودة الدوري:

1- محمود كهربا:

أصبح محمود عبدالمنعم "كهربا" على أعتاب الدوري التركي، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن لاعب الزمالك سيوقع على عقود انضمامه إلى صفوف دينيزليسبور العائد إلى الدوري التركي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد كهربا مع الزمالك قد انتهى، رغم تأكيد رئيس القلعة البيضاء أن العقد الجديد يربط اللاعب بناديه لمدة لثلاثة مواسم قادمة حتى 2022، لكن يتردد أن إجراءات التوثيق غير صحيحة.

وانطقع كهربا عن تدريبات الزمالك ورفض السفر مع فريقه إلى معسكر قبرص قبل مغادرته القاهرة مساء أمس الجمعة متوجهًا إلى لبنان في رحلة ترانزيت حيث سيقضي يوما بلبنان قبل السفر إلى تركيا للاحتراف.

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2- طارق حامد:

طارق حامد يبدو قريبا من الرحيل عن الزمالك أيضًا، بعدما كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية أن إدارة الزمالك وافقت على إعارة اللاعب إلى اتحاد جدة السعودي لمدة موسم مقابل أربعة ملايين دولار (طالع التفاصيل).

وكان الزمالك تلقى عرضا من اتحاد جدة للحصول على خدمات طارق حامد في الفترة المقبلة.

يأتي هذا رغم تأكيد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن النادي يرفض التفريط في خدمات أي لاعب من القوام الأساسي، مؤكدًا أن الصفقة الأهم هو الحفاظ على اللاعبين الدوليين.

3- فرجاني ساسي:

لا يتم تداول اسم فرجاني ساسي ضمن سوق الانتقالات الصيفية، لكن النجم الدولي التونسي قد يغيب عن أول مباراة للزمالك في الدوري أمام الجونة بعد وصوله مع نسور قرطاج إلى الأدوار النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

وقاد ساسي منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي لـ"كان 2019" بعد الفوز على مدغشقر (3-0)، ليضرب موعدًا مع المنتخب السنغالي غدا الأحد على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

فوز المنتخب التونسي سيؤهله للمباراة النهائية المقرر لها بإستاد القاهرة يوم 19 يوليو (قبل مباراة الجونة بـ48 ساعة)، أما الهزيمة ستجعله يشارك في مباراة تحديد صاحب مركز الثالث بالدفاع الجوي (قبل مباراة الجونة بـ4 أيام).

وبالتالي قد يضطر الزمالك إلى إراحة فرجاني ساسي الذي يعتبر من أهم أسلحة الفريق هذا الموسم، خاصةً أن مباراة الجونة ستقام في الجونة، في حين يتواجد اللاعب التونسي مع منتخب بلاده في القاهرة.