وفاة شقيق زيدان مدرب ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد -(د ب أ):

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم السبت وفاة فريد زيدان شقيق مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وأكد النادي الملكي أن زيدان اضطر لمغادرة معسكر الفريق لحضور جنازة شقيقه.

وأشار ريال مدريد في بيانه "كل أعضاء الفريق الأول بنادي ريال مدريد وقفوا دقيقة حداد قبل المران في أعقاب وفاة فريد زيدان شقيق مدربنا زين الدين زيدان".

وأعلن ريال مدريد الإسباني أمس الجمعة أن زيدان، غادر معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد في كندا لأسباب شخصية، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بهذا الموضوع.

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وقال النادي الإسباني في بيان له: "مدربنا زين الدين زيدان سيغيب عن المعسكر التحضيري للموسم الجديد في مونتريال لأسباب شخصية".

وأشار ريال مدريد في البيان إلى أن المدرب المساعد، دافيد بيتوني، سيتولى مهمة تسير العمل في المعسكر حتى عودة زيدان.

وكانت بعثة ريال مدريد المكونة من 29 لاعبا وصلت الثلاثاء الماضي إلى مدينة مونتريال الكندية، وهي أولى محطاته الخارجية خلال فترة التحضير للموسم الجديد والتي ستتضمن مشاركته في بطولة الأبطال الدولية الودية.

ويخوض النادي الملكي أولى مبارياته الودية في جولته الخارجية في 21 تموز/يوليو الجاري، حيث يواجه بايرن ميونخ الألماني في مدينة هيوستن الأمريكية.

يلي ذلك لقاؤه مع أرسنال الإنجليزي في 24 تموز/يوليو في لاندوفر ثم مع أتلتيكو مدريد في السابع والعشرين من نفس الشهر في نيوجيرسي.