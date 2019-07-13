"كاف" يُعلن طاقم حكام مواجهتي نصف نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم السبت، طاقم حكام مباراتي نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

واسندت لجنة الحكام مباراة نيجيريا والجزائر للجامبي باكاري جاساما، بينما اختارت الإثيوبي تيسيما لإدارة مباراة تونس والسنغال.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره النيجيري، مساء غد الأحد على ملعب القاهرة الدولي، بينما يصطدم منتخب تونس بنظيره السنغالي، على ملعب الدفاع الجوي، بالبطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

ووصل طرفي المباراة الأولى لنصف النهائي، بعد فوز الجزائر على كوت ديفوار، وتغلب نيجيريا على جنوب أفريقيا، وفي المباراة الثانية صعد منتخب تونس عقب الإطاحة بمدغشقر، بينما فاز المنتخب السنغالي على بنين.