نابولي يضم المدافع اليوناني مانولاس من روما

أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم السبت، تعاقده مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس قادماً من صفوف روما بعقد يمتد خمسة أعوام.
ودفع نابولي قيمة الشرط الجزائي في عقد مانولاس مع روما والبالغ قيمته 36 مليون يورو لينضم للفريق حتى 2024.
وأعلن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس إتمام الصفقة في رسالة ترحيب نشرها على تويتر، قال فيها: “مرحبًا كوستاس”، وذلك عقب اجتياز المدافع اليوناني للفحص الطبي.
وانضم مانولاس (28 عاماً) إلى روما في عام 2014 قادماً من صفوف أولمبياكوس مقابل 15 مليون يورو.
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