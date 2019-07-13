الأهلي يدرس إعارة مدافعه للاسماعيلي

يدرس مسؤولو النادي الأهلي العرض الذي قدمه النادي الإسماعيلي لضم اللاعب أحمد علاء مدافع الفريق الأحمر. ويبحث مسؤولو الأهلي عن إعارة اللاعب لمدة 6 شهور الأحمر. ويبحث مسؤولو الأهلي عن إعارة اللاعب لمدة 6 شهورللاسماعيلي بدلا من بيعه نهائيا. وكان علاء قد انضم للأهلي قادما من الداخلية في صيف 2018 ولكنه لم يشارك سوى لدقائق معدودة.

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