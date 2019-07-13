تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

شهدت الساعات الماضية حدوث اتصالات بين أحد مسؤولي النادي الأهلي ومدير أعمال لاعب الزمالك محمد إبراهيم من أجل معرفة إمكانية انضمام اللاعب للفريق الأحمر. اللاعب للفريق الأحمر. وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي إن محمد إبراهيم على رادار القلعة الحمراء سواء في الموسم الحالي اذا وافق اللاعب على كسر عقده بالشرط الجزائي المقدر بنصف مليون دولار أو في الموسم الجديد اذا لم يجدد عقده مع ناديه.

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