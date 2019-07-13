غزل المحلة يتعاقد مع مهاجم بتروجت

أنهى مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة ابراهيم صادق إجراءات انتقال مصطفى شفيق مهاجم بتروجيت فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. وحضر اللاعب الى مقر النادى وقام بتوقيع عقود انتقاله لصفوف الفﻻحين بعد اﻻتفاق على كافة النواحى المالية بحضور حسام عزو نائب رئيس النادى والمشرف العام على الكره وخالد عيد المدير الفنى للفريق وطه السيد مدير الكره وعلى جﻻل وكيل الﻻعب . وقد اشاد خالد عيد المدسر الفنى للفريق بإمكانيات الﻻعب البدنيه والفنيه واعتبره اضافه قويه للفريق.

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